من الاعتداء للحكم.. القصة الكاملة لضحية الحجاب فى قرية بالفيوم

أصدرت دائرة جرائم العنف ضد المرأة بمحكمة جنح الشواشنة بالفيوم اليوم حكمها بحبس المتهم بالاعتداء على رانيا رشوان المعروفة بضحية الحجاب 6 أشهر، إضافة إلى تغريمه 28 ألف جنيه بتهمة التنمر على الضحية، إضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 100 الف جنيه.

بداية الأزمة

تعود الأزمة إلى يونيو الماضي، حين خرجت رانيا رشوان في فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي اتهمت فيه رجال قريتها بالاعتداء عليها لخلعها الحجاب، خاصة أن الشواشنة هى إحدى قرى الفيوم التى عرفت بأنها معقل للإرهابيين في السبعينيات.

قالت رانيا إنها تعرضت للتشهير والاعتداء والاضطهاد بسبب خلعها الحجاب بكامل ارادتها دون تحريض من أحد، مشيرة إلى أنها لم تدع أحدا لخلع الحجاب، وإنما قررت هي خلع الحجاب، مشيرة إلى أن المجتمع يرفضها بسبب خلعها الحجاب.

وقالت رانيا إنها قضت يومًا كاملًا في المستشفى تصارع الموت بسبب الاعتداء عليها وحررت محضر إثبات حالة بما حدث معها، قائلة "أحد الأشخاص خطفني لمدة 4 ساعات تعذيب وضرب وأخد تلفوني وقال لي إنتي كافرة ومش هنسيبك، استباحوا إنسانيتي، أنا عملت إيه لكل الضرب وتشويه وجههي حد يساعدني"

وتستنجد ضحية خلع الحجاب، لإنقاذها وإخوتها الأيتام، قائلة "أنا خلعته بإرادتي وأنا حرة.. مأجبرتش حد يعمل زي ربنا عالم بالناس"

حكم ليس نهائي

وطبقاً لتصريحات صحفية لمحامي رانيا "فإن رانيا تعرضت لشائعات من المتهم الرئيسي بالقضية أحمد تحيف بأنها تلقت أموالا من الكنيسة لخلع الحجاب، وبسبب الفيديو الذي نشرته قام تحيف واعوانه بالتحرش بها واحتجازها والحصول على هاتفها بالقوة، وحررت بذلك محضرا لدى مركز الشرطة، لافتًا إلى أن الحكم ليس نهائيا، كما وصفت رانيا الحكم بأنه غير مرض بالكامل لها، لكنه كان سريعاً حيث صدر خلال 4 شهور فقط.

أزمات سابقة

وكشفت رانيا في الفيديو السابق أن أهل القرية كانوا السبب في انتحار شقيقها الاصغر بسبب التنمر عليه بسبب ارائه الرافضة للعنف، والقتل على الهوية الدينية.

وواقعة الاعتداء على رانيا ليست الواقعة الاولي التى تستنجد فيها بالسوشيال ميديا، فقد سبقها فيديو اتهمت فيه شقيقها الاكبر بالاعتداء عليها بالضرب، وكذلك والدتها وشقيقها الاصغر، وشقيقتها أيضا واصفة اياه بأنه بلطجي، كما اتهمت رانيا أخوالها بسرقة ميراث والدتها واموالها واصفة اياهم بأنهم لصوص.