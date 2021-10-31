محامى ضحية التصوير بمحل ملابس: المتهم برر جريمته بمعرفة الفتيات بها (فيديو)

أثارت واقعة تصوير صاحب محل ملابس حريمي للفتيات أثناء تغيير ملابسهن بمنطقة العمرانية في الهرم جدلا كبيرا بعدما اكتشفت فتاة أنه يصورها من فتحة سرية.

والتقت «الدستور» محامي ضحية محل الملابس وتحدث عن الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهم.

وقال أحمد الطليمي دفاع ضحية الواقعة إن المتهم يدعى «خالد» كان يصور «مريم» أثناء تبديل ملابسها في غرفة تبديل الملابس، وتم تحرير محضر بالواقعة وبعد معاينة الموبيل الخاص بالمتهم وجد عليه صورا لفتيات أثناء تغير ملابسهن، وتم إرسال الموبيل للأدلة الجنائية للفحص.

وسرد الدفاع أحداث الواقعة وأفاد بأن الضحية كانت رفقة صديقتها وكانت تشتري فستان من محل بمنطقة العمرانية، ودخلت غرفة القياس لتنتبه صديقتها أن المتهم دخل غرفة خلف غرفة تبديل الملابس وبعد أن شكت به قامت بتنبيه الضحية، ليكتشفوا أنه كان يعتزم تصويرها من خلال فتحة صغيرة موجودة بجدار الغرفة.

وأضاف أن المتهم اعترف أمام النيابة بارتكابه تلك الأفعال واستدعت النيابة شهود عيان لأخذ أقوالهم في تلك الوقعة، موضحا أن المتهم برر تلك الأفعال أمام النيابة بأن تلك الصورة كانت بمعرفة جميع الفتيات.

وأفاد بأن المتهم له واقعة سابقة منذ حوالي شهرين حيث اعتدى على فتاة أثناء مرورها من أمام المحل الخاص به، لكنه استطاع أن يسيطر على الموقف وقام بتهدئة الفتاة ولم تحرر محضرا بالواقعة وتم التصالح بصورة ودية.

وأشار إلى أن النيابة قررت غلق وتشميع المحل الخاص بالمتهم، وتوجهت لجنة من الإدارة الهندسية للمحل وتم غلقه.