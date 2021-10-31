الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد مشاركتها في «إكسبو دبي 2020».. 5 معلومات عن فرقة باليه أوبرا القاهرة

فرقة باليه اوبرا
فرقة باليه اوبرا القاهرة

شاركت فرقة باليه أوبرا القاهرة في معرض «إكسبو دبي ٢٠٢٠» ضمن الاحتفال باليوم المصري والفلكلور، بتكليف من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور مجدي صابر رئيس هيئة الأوبرا المصرية.

وإليكم 5 معلومات عن فرقة باليه أوبرا القاهرة:

  • بدأ تأسيسها عام 1958 أثناء رئاسة جمال عبدالناصر من خلال جهود ثروت عكاشة وزير الثقافة المصري في ذلك الوقت.
  • قام ليونيد لافروفسكي المدير الفني السابق لباليه البولشوي باصطحاب مجموعة من الراقصين المصريين إلى روسيا لمدة سنتين من التدريب.
  • قامت الفرقة بعرض نافورة بخشيسراي في دار الأوبرا الخديوية عام 1966،  وحضر العرض الرئيس جمال عبد ناصر وتم تسليم الجوائز لأعضاء الفرقة.
  • الراقصين الرئيسيين في فرقة باليه أوبرا القاهرة عبد المنعم كامل وعليا عبدالرازق.
  • أصبحت إحدى فرق دار الأوبرا المصرية عام 1991، قدمت خلال المواسم الماضية عددا من الباليهات العالمية الكاملة.

وافتتح معرض إكسبو 2020، الذي تأجل بسبب فيروس كورونا في دبي، حيث يهدف القيمون إلى تنظيم أكبر تجمع عالمي منذ بداية الوباء.

وتعرض أكثر من 190 دولة ثقافاتها وابتكاراتها، داخل أجنحة مدهشة من الناحية المعمارية، على موقع تبلغ مساحته 438 هكتارا.

وأنفقت حكومة دبي ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار على الحدث، فيما تأمل في جذب 25 مليون زائر خلال الأشهر الستة المقبلة، لتعزيز السياحة والاستثمار في الإمارة.

فرقة بالية أوبرا القاهرة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة معرض إكسبو 2020 دبي الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية دكتور ثروت عكاشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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