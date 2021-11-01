نادين نجيم تكشف حقيقة تقديمها جزء ثانى من مسلسل «2020»

نفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وجود خلافات أو مشاكل بينها وبين صديقها الفنان السوري قصي خولي، حيث تدوال البعض وجود أزمات بينهم الفترة الماضية؛ نظرًا لنفي نادين نسيب نجيم في أكثر من ظهور إعلامي تقديمها جزء ثاني من مسلسل "2020".

وأضافت نادين نسيب نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أنها لا تحب تقديم أجزاء ثانية من أعمالها، خاصة إذا حققت نجاح كبير مثلما حدث في مسلسل "2020" وأخبرت المنتج صادق الصباح بهذا الأمر وهو تفهم رأيها جدًا.

وأشارت إلى أنها من الممكن أن تشارك في جزء ثاني في حالة واحدة فقط إذا كانت فكرة وأحداث الجزء الثاني "خرافية" على حد وصفها.

من ناحية أخرى عبرت نادين نسيب نجيم عن سعادتها الشديدة بالنجاح الذي حققه مسلسل "صالون زهرة" الذي عرض مؤخرًا على أحد المنصات، مؤكدة أنها أضافت على شخصيتها جو من البهجة بوجود بعض من المقاطع الغنائية للأغاني الشعبي المصري الذي رقصت عليها خلال أحداث المسلسل.

وأكدت نادين أنها ستغيب عن موسم رمضان 2022، حيث تريد التفرغ للبيزنس الخاص بها، كما تريد التركيز أكثر مع أسرتها وخاصة ابنتها، لذلك فضلت أن لا تشارك هذا العام في موسم رمضان على أن تعود في الموسم الذي يليها، وعن عدم تواجدها في أعمال مصرية أكدت أنها لم تتلقِ عرض قوي يقدمها للجمهور المصري حتى الآن حتى توافق عليه وتتواجد فيه.

وعن شروطها في الأعمال الفنية الذي تعرض عليها لكي تشارك فيها أكدت أن أهم شئ النص أو القصة الخاصة بالعمل ثم تفاصيل شخصيتها وبعد ذلك يأتي الأبطال المشاركين معها والشركة المنتجة، وإذا توفرت هذه العوامل في أي عمل فني يعرض عليها ستوافق عليه على الفور دون تفكير كثير.