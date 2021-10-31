حصاد القوى العاملة اليوم.. مد تحديث بيانات المنظمات النقابية أسبوعين

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، عدد من الأحداث، حيث أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قراراً باستمرار العمل بالقرار الخاص بتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومي لكافة المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

ونص القرار على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذي كان قد أعطي مهلة 3 أشهر للتحديث، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية تنتهي بنهاية مواعيد العمل الرسمية في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

https://www.dostor.org/3613403

ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة طبيب مصري وديًا، وبلغت إجمالي مستحقاته 22 ألفًا و281 ريال سعودي، ما يوازي 93 ألفًا و357 جنيه مصري تقريبًا، لدى مجمع طبي بمدينة رابغ، وذلك بالتفاوض وديًا مع المجمع الطبي، وتم تحويل المبلغ على حساب صديقه "طاهر .خ" نظرًا لانتهاء إقامته ورفض البنك السعودي تسليم المبالغ المحولة المنتهية إقامتهم ولحين انتهاء إجراءات الخروج النهائي له عن طريق مكتب عمل جدة بمساعدة مكتب التمثيل العمالي.

https://www.dostor.org/3613427

كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، بتعيين 579 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 شباب من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1305 باحثا عن عمل، منهم 46 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

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ومن جانبه قال حاتم جاد الرب، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، إن المديرية تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي، في مجال علاقات العمل 87 شكوى فردية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً، وتحويل 14 منها للمحكمة العمالية، و42 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد 2 ترخيص عمل للأجانب.

https://www.dostor.org/3613498