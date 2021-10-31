غدًا.. «التموين» تبدأ صرف مقررات شهر نوفمبر المقبل

تبدأ، غدًا، وزارة التموين توفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لشهر نوفمبر على المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال 36 ألف بدال تمويني ومشروع جمعيتي المنتشرين على مستوي المحافظات.

صرف مقررات شهر نوفمبر المقبل

وقالت هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، لـ"الدستور"، إنه بدءًا من الغد سيتم تشكيل فريق عمل رقابي للمرور على بدال التموين مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية؛ للتأكد من انتظام صرف مقررات تموين نوفمبر المقبل على المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، والتأكد من صرف بونات أصحاب البطاقات تحدد حجم الكميات المنصرفة وعدد الأنواع التي قام بصرفها صاحب البطاقة، والتأكد من عدم تجميع البطاقات التموينية لدى بدالي التموين أو مشروع جمعيتي.

أسعار صرف السلع التموينية

وأضافت وكيل تموين الجيزة أنه سيتم صرف السلع التموينية بالأسعار الجديدة التي تم تعديل الزيت التي تم طرحها للمواطنين، حيث تم تعديل نوعين من الزيت الخليط الأول يتم طرحه بـ20 جنيهًا بدلًا من 17 والنوع الثانى الزيت الخليط لتر كامل 25 جنيهًا بدلاً من 21 جنيهًا.

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وقالت إنه تم تعديل هذه الأسعار على سيستم ماكينات الصرف للسلع التموينية من خلال المنافذ وفروع بدال التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، حيث يتم توفير السلع التموينية من خلال 62 فرعًا من فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية منتشرة على مستوى المحافظة.