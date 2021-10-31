فوائد خل التفاح لمرضى السكرى

يعتبر خل التفاح من المواد الطبيعية التي لا توجد قائمة بالعلاجات المنزلية لمختلف الأمراض والحالات المرضية دون ذكره، بدءا من التعامل مع قمل الرأس والتخلص من المواد السامة في الجسم إلى تقليل خطر إصابة الشخص بالسرطان القاتل.

يعد خل التفاح مفيدًا للعديد من المشكلات الصحية، ولعل أهمها مرض السكري والذي يتربع على عرش الأمراض المزمنة في العالم، وفقًا لما ذكره موقع " healthy builders" الطبي.

زيادة مستويات السكر في الدم أمر سيئ

يعلم الجميع أن مرضى السكري يجب أن يشنوا حربًا باستمرار ضد ارتفاع مستويات السكر في الدم، فهم معرضون بشدة لمثل هذه المشكلات لأن أجسامهم مقاومة للأنسولين، حيث يفشل وجود الأنسولين في نقل جزيئات السكر من مجرى الدم إلى الخلايا التي تتطلبها لتوليد الطاقة.

ونظرًا لأن جزيئات السكر تبقى في مجرى الدم بدلاً من الخلايا حيث يمكن استخدامها كوقود ، فإن مستويات السكر لدى مريض السكري تظل مرتفعة، كما يتضح من استخدام جهاز قياس السكر في الدم.

وأكد الأطباء، أنه إن ترك مستويات السكر في الدم مرتفعة يمكن أن يسبب الكثير من المضاعفات، وخاصة تلك المرتبطة بمرض السكري، أحدها هو التغيرات غير الطبيعية في الأوعية الدموية، والتي يمكن أن تعيق الدورة الدموية السليمة.

كما أن ارتفاع ضغط الدم هو شيء آخر قد ينشأ بسبب مستويات السكر غير المُدارة في الدم، حيث يمكن أن تنجم الكثير من المشكلات الصحية عن ارتفاع ضغط الدم، بدًء من تلف الأعضاء إلى أمراض القلب.

خل التفاح يساعد على خفض مستويات السكر في الدم

أظهرت العديد من الدراسات أن خل التفاح قادر على الحفاظ على مستويات السكر المرتفعة في الدم تحت السيطرة، وبالتالي منع المضاعفات المختلفة المرتبطة به.

كما أن خل التفاح هو شيء يمكن أن يكون مفيدًا للغاية لأي شخص مصاب بمرض السكري أو معرض لخطر الإصابة به.

وذكرت دراسة نُشرت عام 2004 بعنوان "رعاية مرضى السكري" أن الأشخاص الذين شاركوا فيها شهدوا انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم لديهم بعد تلقي ما مجموعه 4 ملاعق صغيرة من خل التفاح يوميًا خلال مدة التجربة.

وأظهرت الدراسات أن تناول خل التفاح بانتظام يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن الزائد ، وهو أمر يمكن أن يساعد أي شخص مصاب بداء السكري على إدارة المرض بشكل أفضل.

كما يحتوي خل التفاح على "البوتاسيوم" الموجود في خل التفاح فهو معدن فعال للغاية ضد ارتفاع ضغط الدم، وهي مشكلة يواجهها مرضى السكري.

ويساعد البوتاسيوم في التحكم في ضغط الدم عن طريق تحفيز جدران الأوعية الدموية على الاسترخاء، ونتيجة لذلك ، تتسع الأوعية الدموية نفسها، مما يتيح تدفق الدم خلالها بشكل أكثر كفاءة.