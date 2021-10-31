الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس طفل 6 سنوات بتهمتى القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات بالسويس

الضحية الطفل فارس
الضحية الطفل فارس

قضت محكمة جنح السويس اليوم، بالحبس 6 سنوات على طفل وتغريمه 250 ألف جنيه بتهمتي قتل طفل يدعي فارس عن طريق الخطأ وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر.

وصدر حكم محكمة جنح السويس اليوم برئاسة المستشار إبراهيم أبا زيد وسكرتارية محمود كمال.

وذكر محامي المجني عليه أشرف مطاوع أن المحكمة قضت بمعاقبة الحدث «أحمد. س. ع» 15 عامًا بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه بتهمة قتل الطفل فارس علاء 14 عامًا بالخطأ، حيث صدمه بسيارة ملاكي كان يقودها بحي السويس.

وأضاف المحامي أن محكمة السويس عاقبت المتهم أيضا بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات.

مصر حوادث بورتوفيق فارس طريق مخدرات شرطة حادث سير المحكمة السويس

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