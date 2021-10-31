حبس طفل 6 سنوات بتهمتى القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات بالسويس

قضت محكمة جنح السويس اليوم، بالحبس 6 سنوات على طفل وتغريمه 250 ألف جنيه بتهمتي قتل طفل يدعي فارس عن طريق الخطأ وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر.

وصدر حكم محكمة جنح السويس اليوم برئاسة المستشار إبراهيم أبا زيد وسكرتارية محمود كمال.

وذكر محامي المجني عليه أشرف مطاوع أن المحكمة قضت بمعاقبة الحدث «أحمد. س. ع» 15 عامًا بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه بتهمة قتل الطفل فارس علاء 14 عامًا بالخطأ، حيث صدمه بسيارة ملاكي كان يقودها بحي السويس.

وأضاف المحامي أن محكمة السويس عاقبت المتهم أيضا بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات.