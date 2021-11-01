استقرار نسبى فى سعر الريال السعودى بالبنوك خلال اليوم الأول من نوفمبر 2021

ترصد "الدستور" سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021، حيث استقر نسبيا في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي فى البنوك اليوم

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، وفقا لآخر تحديث، و كما سجل الريال السعودي عند 4.19 جنيه للشراء مقابل 4.19 للبيع.

استقرار سعر الريال

واستقر سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما استقر الريال السعودي في بنك CIB 4.17 للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

و شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين، استقراره فى بنك مصر، وسجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي فى بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.15 جنيه للبيع.

ما هو سعر الريال السعودي فى البنوك اليوم

ميزانية

حققت ميزانية المملكة العربية السعودية نموا بإجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 13% على أساس سنوي؛ وسط ارتفاع ملحوظ بالإيرادات النفطية.

وارتفعت الإيرادات بالميزانية السعودية، وفقا لتقرير وزارة المالية، إلى 243.38 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 215.58 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وجاء ارتفاع الإيرادات بميزانية السعودية للربع الثالث من عام 2021 مع ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 60% على أساس سنوي، مسجلة 147.98 مليار ريال، مقابل 92.58 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020



الأسواق

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة تداولات نهاية شهر أكتوبر باللون الأحمر ليواصل التراجع للجلسة الثالثة على التوالي في ظل انخفاض 3 قطاعات كبرى، بقيادة البنوك والمواد الأساسية، وخالف قطاع الطاقة الاتجاه.

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وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً بنسبة 0.46% بخسارة بلغت 54.68 نقطة، وصل بها إلى مستوى 11,704.14 نقطة.

وتراجعت حركة التداول بنهاية التعاملات لتصل إلى 5.743 مليار ريال مقابل 7.502 مليار ريال، من خلال تداول 153.679 مليون سهم مقابل 185.911 مليون سهم بالجلسة السابقة.