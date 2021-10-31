رواية الحيرة لأوبرا.. ترشحيات كتب المشاهير حول العالم

يحرص المشاهير على قراءة الكتب والروايات، ويتابع العديد من معجبينهم اختياراتهم للروايات والكتب، والكم في السطور التالية ترشيحات الكتب الخاصة بأبرز المشاهير وفقًا لموقع "timesofindia".

توينكل خانا

شاركت مؤخرًا في مهرجان أدبي في لندن حيث شاهدت تقرأ رواية " جنة ميكو كاواكامي" لمدة ساعة ونصف وتعكف على قراءتها ، ووصفتها توينكل بأنها "تجربة قوية ومؤثرة"، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ريس ويذرسبون

اختارت رواية الكاتبة النيجيرية "شيبوندو أونوزو" ، القصة "تتبع سعي إحدى النساء للكشف عن هويتها بعد معرفة أن الأب الذي لم تلتقي به هو الرئيس السابق لدولة في غرب أفريقيا".

سونالي بيندر بيل

اختارت سجلات ثيور لنادي الكتاب هذا الشهر، "برابهاكار" كتبت القصة المالايالامية وترجمتها جاياسري كالاتيل، تدور القصة حول صحفي يحقق في العدد الكبير من حالات الانتحار والاختفاء في بلدة خيالية تدعى ثيور في كيرالا.

أوبرا

اختارت أوبرا الكاتب الحائز على جائزة بوليتزر آخر رواية "الحيرة" للكاتب ريتشارد باورز لنادي الكتاب هذا الشهر، "تدور الرواية حول "ثيو وروبن" البالغ من العمر تسع سنوات الذين يحزنون على فقدان "أليسا"، "زوجة ثيو وأم روبن" إنها قصة الأب والابن ولكنها أيضا بمثابة قصة تحذيرية تدرك أن كوكبنا في خطر كبير من تغير المناخ وأن البشرية في خطر كبير لأننا غضنا الطرف عما لا يؤثر علينا فورا، " تم إدراج "الحيرة" في القائمة المختصرة لجائزة بوكر 2021.

ريس ويزرسبون

اختار "قصة خيالية قوطية تقشعر لها الأبدان" بعنوان "داخل هذه الجدران الشريرة" للورين بلاكوود، "لقد انجذبت إلى هذا العالم السحري وشخصيات غامضة لأنهم يخاطرون بكل شيء لحظر روح شريرة من قلعة قديمة، مخيف جداً مع تلميحات الرومانسية.

غوينيث بالترو

رواية الكاتب الهندي الأصل "سنجييف ساهوتا" الجديدة "غرفة الصين" لقراءتها في نادي الكتاب في شهر أكتوبر، تم ترشيح "غرفة الصين" للكاتب سنجيف ساهوتا لجائزة بوكر لعام 2021.

"كاميلا، دوقة كورنوال"

لديها أيضا نادي كتاب افتراضي يسمى غرفة القراءة في الموسم الرابع، لم تختر كاميلا كتابًا واحدًا، بل أربعة كتب لتقرأها وتناقشها مع زملائها القراءه، وهي "الجزيرة" لفيكتوريا هيسلوب، و "المرأة ذات اللون الأبيض" لويلكي كولينز، و "روي غريس" سلسلة لبيتر جيمس، و "نصف الشمس الصفراء" لشيماماندا نغوزي اديشي.