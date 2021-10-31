«الكونى» يؤكد التزام المجلس الرئاسى الليبى بإجراء الانتخابات فى موعدها

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، الأحد، المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "ريزدون زينينغا"، لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وأكد موسى الكوني خلال اللقاء، التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، لتحقيق مبدأ التداول السلمي على السلطة، وتسليم دفة قيادة البلاد لرئيس منتخب يجمع عليه الشعب الليبي، من خلال صناديق الانتخابات، وذلك حسب بيان للمجلس الرئاسي.

بدوره جدد "زينينغا"، مواصلة الأمم المتحدة دعمها للعملية السياسية في ليبيا والوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر، مؤكداً دعمه لخطوات المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية.