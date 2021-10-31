«أولادنا» تعقد مؤتمرا للدورة الخامسة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة

أعلنت مؤسسة أولادنا لذوى الاحتياجات الخاصة عن عقدها مؤتمر صحفي للدورة الخامسة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة ومهرجان الفنون و الفلكلور الأفرو صينى والذي يحمل عنوان «سوا نرجع فرحتنا» يوم السبت الموافق السادس من شهر نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

ومن المفترض أن تنطلق الدورة الجديدة من الملتقى يوم 16 من شهر نوفمبر المقبل وهي دورة استثنائية ويلتقي ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني ويشاركون الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي.

ويشهد المهرجان ٢٩ دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة التي منحت كثير من التسهيلات لإقامة حفلات الافتتاح وفعاليات المهرجان في دار الأوبرا المصرية، ووزارة السياحة التي تساهم بتذاكر الطيران وإقامة عدد كبير من الضيوف، ووزارة التخطيط التي ساهمت في تحمل تكاليف عدد من فاعليات المهرجان إضافة لوزارة الهجرة التي تقيم أيضا عدة فعاليات في المهرجان ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.