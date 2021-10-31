قبل نادين نجيم.. فنانات اعترفن بإجراء عمليات تجميل

في اعتراف نادر للفنانات قالت نادين نسيب نجيم إن سر جمالها ورشاقتها هو عمليات التجميل مثل «الفيلر والبوتكس».

وقالت «نجيم» في مؤتمر صحفي لفعالية تتعلق بالجمال تشارك فيها بمصر، إن سر جمالها ليس لعب الرياضة أو المواظبة على شرب المياه، وإنها تلجأ لعمليات التجميل مثل «البوتكس والفيلر»، مشيرة إلى أن من يقول أن سر جماله شرب المياه والرياضة يكذب، والفنانات الجميلات يلجئن للبوتكس والفيلر، مطالبة النساء بالشجاعة للجوء لمثل هذه العمليات لتحسين الشكل.

ونرصد أهم النجمات اللاتي اعترفن باجراء عمليات تجميل.

رانيا يوسف

ومن الفنانات التي اعترفن بإجراء عمليات تجميل الفنانة المصرية رانيا يوسف، حيث اعترفت أثناء حلولها ضيفة على الاعلامية بسمة وهبة ببرنامج «شيخ الحارة» باجراء عمليتي تجميل، الأولى في الأنف والثانية هي جراحة شفط دهون من منطقة البطن، مشيرة إلى أن هذه العملية تسببت في إطلاق شائعات عليها بأنها أجرت عملية تكبير للصدر.

غادة عبد الرازق

أما الفنانة غادة عبد الرازق فأعلنت في أحد البرامج الحوارية أنها خضعت لعملية جراحية فاشلة لنفخ الشفاه، وهي العملية التى فشلت وشوهت وجهها بشكل كبير، مما اضطرها للخضوع لعملية جراحية أخرى لاستعادة شكلها السابق.

وفي برنامج "عيشة شو" اعترفت غادة باجرائها عمليات تجميل في أنفها وأسنانها، حيث قالت انها تقوم بتغيير أسنانها كل عامين تقريباً، وانها ندمت على جراحة واحد لتعريض الفك بسبب فقدانها الوزن، وظهور فقدان وزنها بصورة كبيرة على شكلها.

نانسي عجرم

وكانت نانسي عجرم هي الفنانة الأكثر جرأة في الاعتراف بعمليات التجميل، حيث صرحت في أكثر من لقاء إعلامي، وكذلك في منشورات على حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام" أنها خضعت لـ 6 عمليات تجميل، كان أولها في الأنف وهي في عمر السادسة عشر من عمرها.

أصالة تندم

أما الفنانة السورية أصالة فاعترفت بإجراء عدد من عمليات التجميل، من بينها حقن البوتكس في الوجه، وهو ما أثر على قدرتها على التعبير بوجهها، كما أجرت عملية لشفط دهون الوجه، وهو ما تسبب في بروز نتواءات في وجهها، وهو ما اضطرها لاجراء جراحة أخرى لاصلاح وجهها علي يد طبيبها فادي نصر.

عائشة الكيلاني

وبعد فترة من الغياب، أطلت الفنانة المصرية عائشة الكيلاني على الجمهور بتغييرات كبيرة في شكلها، واعترفت في تصريحات صحفية أنها لجئت لعمليات التجميل كشد الوجه وتبيض الأسنان، وأن كل إنسان يريد أن يظهر بأفضل صورة، مشيرة إلى أن الرجال أصبحوا يلجئون لعمليات التجميل.