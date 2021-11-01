«صناعة النواب» تستدعى وزراء المجموعة الاقتصادية الأسبوع المقبل

‏أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، عددًا من التوصيات خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، وذلك أثناء مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

وجاءت على رأس التوصيات، أن المجموعة الاقتصادية مسئولة مسؤولية كاملة عن اقتصاد البلد بأكملها، أي أن المسؤولية لا تقع على وزارة بعينها بل وزراء المجموعة الاقتصادية جميعًا.

‏كما تم التوصية بتقسيم القطاعات والصناعات على كل نائب لفحص أزمات ومشاكل كل قطاع وصناعة، وعرض الحلول على اللجنة خلال الاجتماعات القادمة.

‏وقال المهندس معتز محمود، إن لدينا أمران مهمان خلال دور الانعقاد الحالي، وهما الانتهاء من قانون الصناعة الموحد، وتفعيل دور اللجنة في الزيارات الميدانية .

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك مجموعة من الإجراءات الخاصة لتحفيز قطاع الصناعة لمضاعفة الصادرات وتحقيق أهداف التنمية المنشودة، ومنها تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة، وتفعيل آليات الرقابة على الواردات، وتفعيل دور ‏المراكز التكنولوجية، وتيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية، وتفعيل لجان الفحص المشترك للموانئ وتعميم منظومة القطن على مستوى الجمهورية، ودعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

‏وأكد أنه بداية من الأسبوع القادم سيتم استدعاء الوزراء المختصين لحل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة وطلبات النواب وسؤالهم عن ما يقدمونه للصناعة، بجانب عقد جلسات استماع للمستثمرين حول مقترحاتهم فيما يخص قانون الصناعة الموحد.

ومن جانبه، طالب النائب عادل عامر، عضو اللجنة، بالخريطة الصناعية وأن تكون موجودة أمام الأعضاء داخل اللجنة للاطلاع عليها حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه، وعلق رئيس اللجنة على حديثه قائلًا: «البنا الخريطة الصناعية من الحكومة أكثر من مرة و حتى الآن لم نحصل على رد».

وأضاف «عامر»، أن هناك مجموعة من العبارات المبهمة المتعلقة بالإفراج الجمركي، ونطالب الجهة المسؤولة التوضيح، ورد عليه رئيس اللجنة: «نطالب باستدعاء الوزراء المعنيين في ما يخص الإفراج الجمركي».

‏وقال جهاد نصار عضو اللجنة، إن مصر بها صناعات جيدة، والوقت الحالي يشهد انتعاشًا بالصناعة رغم الظروف التي يمر بها العالم، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات خاماتها لم تكن موجودة بل هناك مطالب من الخارج للصناعات المصرية التي تنتج مؤخرًا، وهذا أدى لزيادة التصدير للخارج.

وأضافت نيفين الكاتب، عضو اللجنة، أن الصناعة هي سبب رئيسي لنهضة مصر، ‏كما أن لها دور فعال في استقرار الدولة، مطالبة أن يتم تناول كل أزمة ومشكلة للصناعة على حدة في حضور أصحاب الصناعة والخبراء والوزير المختص.