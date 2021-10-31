الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط حشيش وشابو بحوزة عاطلين بالإسكندرية والمنوفية

حشيش
حشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالاشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية- المنوفية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذَين من دائرتى (قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية - مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، على النحو التالى:

ضبط (أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4,840,000 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات الأمن الوطني الامن العام الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإسكندرية

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وائل لطفي

طه الذى رأى

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