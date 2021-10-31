ضبط 5 لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في ميدوم ببني سويف

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة الواسطي شمال بني سويف، 5 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة ميدوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى وحدة مباحث الواسطى تفيد بإقدام عدد من الأشخاص على التنقيب عن الآثار بمنطقة ميدوم، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل فريق يضم رجال مباحث مركز شرطة الواسطى لضبط المتهمين.

كانت معلومات قد وردت إلى الرائد محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى بإقدام عدد من الأشخاص على التنقيب عن الآثار، الذي انتقل برفقة قوة أمن منطقة آثار هرم ميدوم إلى مكان الواقعة، حيث تبين وجود تشكيل عصابي يقوم بالتنقيب على الآثار بمنطقة جبلية بمنطقة الآثار.