الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5 لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في ميدوم ببني سويف

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة الواسطي شمال بني سويف، 5 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة ميدوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى وحدة مباحث الواسطى تفيد بإقدام عدد من الأشخاص على التنقيب عن الآثار بمنطقة ميدوم، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل فريق يضم رجال مباحث مركز شرطة الواسطى لضبط المتهمين.

كانت معلومات قد وردت إلى الرائد محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى بإقدام عدد من الأشخاص على التنقيب عن الآثار، الذي انتقل برفقة قوة أمن منطقة آثار هرم ميدوم إلى مكان الواقعة، حيث تبين وجود تشكيل عصابي يقوم بالتنقيب على الآثار بمنطقة جبلية بمنطقة الآثار.

بني سويف مركز شرطة مديرية أمن بنى سويف التنقيب علي الآثار منطقة جبلية الواسطي

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وائل لطفي

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