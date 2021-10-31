الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران يغادر إلى لندن للمشاركة في معرض سوق السفر العالمي

الطيار محمد منار
الطيار محمد منار وزير الطيران المدني

غادر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، القاهرة متوجهًا إلى لندن للمشاركة فى فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2021  WTM الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري في نسخة استثنائية تتزامن مع مرحلة عودة حركة السياحة والسفر على المستوى العالمى بالشكل التدريجي.
 

وأكد الطيار محمد منار أن مشاركة وزارة الطيران المدنى فى فعاليات سوق السفر العالمي تأتي فى إطار جهود الدولة المصرية لتنشيط قطاعى الطيران والسياحة  وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كوجهة سياحية عالمية و تحقيق رؤية  واستراتيجية قطاع الطيران المدنى المصرى  لتنشيط الحركة الجوية الوافدة من أوروبا إضافة إلى إبراز الخدمات والتسهيلات التى يقدمها القطاع لمختلف الشركات العالمية العاملة في قطاع السياحة والسفر والشحن بالمطارات المصرية.
 

وخلال فعاليات الحدث السياحي العالمي سيتم تسليط الضوء على أحدث التطورات التي شهدها قطاع الطيران المدنى من  مشروعات التطوير المستمرة إضافة إلى العمل على جذب مزيد من شركات الطيران العالمية إلى جمهورية مصر العربية وتشجيع  الفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة للمستثمرين بصناعة الطيران المدنى.

وتنطلق غدا الإثنين المقبل، فعاليات معرض WTM London، الذي ينعقد في الفترة من 1-3 نوفمبر، في أكبر تجمع سياحي منذ بدء الوباء، بالعاصمة الإنجليزية.

وزير الطيران المدني لندن معرض سوق السفر العالمي اوروبا قطاع السياحة قطاع الطيران المدني

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