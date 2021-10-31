الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 11 سايس يفرضون إتاوات على المواطنين في الغربية

حبس
حبس

شنت مباحث المرور بمديرية أمن الغربية حملة في طنطا لضبط عدد ممن يمتهنون مهنة السايس بشوارع المدينة دون تصريح وتحصيلهم مبالغ مالية نظير انتظار السيارات وفرضهم إتاوات على مواطنين وتعرضهم للعديد من أصحاب السيارات.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية يفيد بقيام مباحث المرور بضبط ١١ سايس بشوارع البحر والجلاء ومحطة السكة الحديد والعديد من المناطق الأخرى بطنطا وبتفتيشهم عثر معهم على مبالغ مالية من متحصلات فرضها على المواطنين نظير السماح بانتظار السيارات وتم تحرير محاضر لهم وإحالتهم إلى النيابة.

ضبط سايس بشوارع البحر والجلاء ومحطة السكة الحديد لفرضهم إتاوات غير شرعية على عدد

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