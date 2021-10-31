أحب رجل على زوجي ولا أريد تركه.. «الفيل» يوضح حكم الشرع

رد الشيخ أشرف الفيل الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، على سؤال ورد إليه من سائلة تقول أنا امرأة متزوجة وعلى علاقة بشخص آخر على الفيس فقط ولا أدرى ماذا أفعل، وأحبه جدًا ولا أستطيع أن أقطع علاقتي به، ما حكم الشرع في ذلك؟ ورد قائًلا: إن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لحكمة وهدف ومن أهدافه أن يجد الرجل سكن، فلو تخيلتي أيها السائلة أن هذا السكن مشغول ولا يجوز لأحد أن يسكن فيه، فهذا تم انهاء أول بند من بنود حكمة الزواج.

وأضاف «الفيل» أن الهدف من الزواج حفظ البصر والفرج واللسان، فلو تريد السائلة أن تفعل أي شئ فمع زوجها، سواء الكلام أو المعاشرة الزوجية وخلافه، وأي شئ غير ذلك يحدث للزوجة مع آخرين فقد خرجنا عن المألوف لحكمة الزواج، فهذا الفعل محرم، لأن تواصل الزوجة وهو على ذمة زوج أخر سواء متزوجة أو غير متزوجة وتتواصل معه بمقصد الحب والمشاعر فهذه معصية لله.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

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