مواعيد عرض حكاية حكايتي مع الزمان.. تستمر قناة دي إم سي في عرض أعمالها الدرامية المختلفة ومن ضمنها مسلسل “إلا أنا” حكاية “حكايتي مع الزمان”، والتي تقوم ببطولتها الفنانة ميرفت أمين، حيث عرضت الحلقة الثانية مساء الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء.

مواعيد عرض حكاية حكايتي مع الزمان

وتُعرض حكاية “حكايتي مع الزمان” من مسلسل إلا أنا يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر قناة Dmc، أما إعادة الحلقة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بينما يعرض المسلسل على شاشة Dmc دراما، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصرًا.

حكاية “حكايتي مع الزمان” بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان أحمد خليل، والفنان الدكتور أشرف ذكي، والفنان حازم إيهاب، والفنان عصام السقا، والفنانة شاهيستا سعد، والفنانة هايدي رفعت، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن.

وتعد حكاية “حكايتى مع الزمان” هي الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل “إلا أنا”، حيث عرضت مؤخرًا حكاية “على الهامش” بطلو نيرمين الفقي، وإخراج أحمد شفيق، وحكاية “بدون ضمان” بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وعرضت قناة دي ام سي جكاية "علي الهامش مؤخراً، على قناة dmc، والذي دارت أحداث الحكاية في إطار الـ 10حول ياسمين التي تنفصل عن زوجها وتدخل في مشاكل معه حول حضانة الأولاد، وهي من بطولة نيرمين الفقي وصبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.

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مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.