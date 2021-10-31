ضبط 2182 قضية تهرب ضريبي خلال أسبوع

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 2182 قضية في مجال التهرب الضريبى تنوعت ما بين (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).

وبلغت قيمة المبالغ المالية 2٫408٫451٫867 جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.

وجارٍ فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (4٫270٫921) جنيه.

ضبط 252182 مخالفة مرورية خلال أسبوع

وواصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط الأمن وأسفرت الجهود عن ضبط (18) قضية مخازن خردة ومسابك بإجمالى (20) متهم .. بمضبوطات بلغت (طن و30 كيلو جرام).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (252182) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (37248 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 5963 موقف عشوائى)، كما تم رفع (253 سيارة – 51 دراجة نارية).

أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (1070) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (11) منهم، وتم فحص (843) مركبة تبين مخالفة (51) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

كما تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3845) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (187) سائقًا منهم.

فى مجال أمن المواني تم ضبط (18) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (70) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى تم ضبط (801) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.