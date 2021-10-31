الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 252 ألف مخالفة مرورية خلال أسبوع

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لضبط الأمن وأسفرت الجهود عن ضبط 18 قضية مخازن خردة ومسابك بإجمالى 20 متهما، بمضبوطات بلغت طنا و30 كيلو جرام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 252182 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (37248 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 5963 موقف عشوائى)، كما تم رفع (253 سيارة – 51 دراجة نارية).

وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (1070) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (11) منهم، وتم فحص (843) مركبة تبين مخالفة (51) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

كما تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3845) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (187) سائقا منهم.

وفى مجال أمن المواني تم ضبط (18) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (70) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (801) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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