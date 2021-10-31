الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى يعلن توفير 290 وظيفة للشباب من سكان القاهرة

النائب محمد مطر
النائب محمد مطر

أعلن محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، الأمين العام لحزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن توفير 290 وظيفة لسكان قطاع القاهرة بإحدى الشركات العالمية، وفق البروتوكول الموقع بين النائب والمجموعة التجارية.

وأشار خلال بيان له إلى أنه يمكن لسكان قطاع القاهرة تصفح الصور للاطلاع على الوظائف المتاحة والشروط، ويتم التقديم عن طريق ملء الاستمارة الموجودة في الرابط التالي:

https://forms.gle/pm1ZmvEvW3L1Ac5v9

وشدد على التأكد من استكمال كتابة البيانات الأساسية واختيار الوظيفة المراد التقدم لها من داخل الاستمارة الموجودة في الرابط أعلاه، موضحا أنه سيتم التواصل مع المتقدمين لتحديد ميعاد ومكان مقابلة العمل في أقرب وقت ممكن، متمنيا التوفيق للجميع.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول تعاون وقعه النائب محمد تيسير مطر  مع إحدى شركات الأسواق التجارية، صاحبة سلسلة هايبر ماركت شهيرة في مصر والخليج، لتوفير وظائف للشباب في أفرع الشركة بمصر في مختلف المجالات لسكان قطاع القاهرة.

كما يأتي ذلك في إطار اهتمام "مطر" بتطبيق استراتيجية القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من سكان قطاع القاهرة، وسيتم الإعلان قريبا عن مجموعة من الوظائف في مختلف التخصصات ولأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة بالشركة بمرتبات مجزية، مع شركة عالمية تعمل في مجال  تطوير مراكز التسوق وتصنيع وتداول البضائع وأصول الضيافة والعقارات، وتعمل بشكل رئيسي في 22 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، بينما تستعد في المرحلة المقبلة لتوسيع أعمالها في مصر.

في وقت سابق، قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن معدل البطالة بين الإناث قد انخفض من 21.4٪ في 2018 لـ17.7٪ في 2020 على الرغم من تأثيرات الجائحة، مشيرة إلى استهداف الدولة المصرية التحسن في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 23٪. 

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