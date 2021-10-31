الأحد 31 أكتوبر 2021
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مصر

وزيرة التضامن: 3 شروط للحصول على الدعم والإخلال بأحدهم يوقفه

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أسباب وقف "فيزا" دعم تكافل وكرامة حالة زواج البنت قبل 18 سنة حتى لو استمرت فى المدرسة.

وقالت الوزيرة، فى تصريحات الأحد: "الحصول على دعم تكافل وكرامة به شرط إلحاق أطفال الأسرة المستفيدة من الدعم بالمدرسة واستمرارهم في التعليم، وألا تقل نسبة حضورهم في المدرسة عن 80% من أيام الدراسة، والشرط الثاني أن يذهب الأطفال إلى الوحدة الصحية بشكل منتظم، لنتأكد من رعايتهم الصحية ومن حصولهم على التطعيمات الأساسية، وعلى معدلات نموهم بشكل صحي، من خلال قياس الوزن والطول، لنتأكد أن دعم تكافل وكرامة تنفقه الأسرة على الاستثمار في صحة وتعليم أطفالها.
وتابعت: “أضفنا شرطا ثالثا هو عدم تزويج الفتيات قبل بلوغهن 18 سنة، لأن من يزوج ابنته في عمر أقل يعرض صحتها وحياتها للخطر، وغالبًا ما تحرم من التعليم، وتصبح أما قبل الأوان، فلا تستطيع أن تؤدى مهام الأمومة كما ينبغي، ولا تستطيع أن تسعد زوجها، لأنها لا تعرف كيف تدير أمور بيتها وأسرتها، فادارة الأسرة تحتاج لمهارات ونضج وفن”.

وأكدت أنه مَن لا يلتزم بأى شرط من هذه الشروط الثلاثة يتوقف حصوله على الدعم النقدي، ويتم محاسبة الأسرة التى تحرم أطفالها من التعليم، وكذلك من تزوج بناتها قبل 18 سنة، فزواج الأطفال جرم في القانون، ونطالب بتغليظ العقوبة ليس فقط على المأذون الذى يعقد القران، إنما على الأب وعلى الزوج أيضا، فتزويج فتاة صغيرة من رجل لا يناسبها في العمر ولا الظروف هو إتجار في بناتنا، والدولة لن تقف صامتة.

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