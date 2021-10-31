مبادرة برلمانية لموجهة الزيادة السكانية في الفيوم

أطلقت ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، مبادرة بعنوان “القضية السكانية وتحدياتها” لطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بإشراف الدكتور أكرم حسن وكيل الوزارة والدكتور هشام أبوعوف المدير التنفيذي للمديرية.

وقالت عبد العظيم، في بيان الأحد، إن هذه المبادرة تنطلق من ضرورة مشاركة الشباب في قضايا الوطن، موضحة أنها تشتمل على ندوات للتوعية لطلبة المدارس الثانوية فيما يتعلق بالوضع السكاني الحالي وطرح المشكلة وتحدياتها وكيفية التعامل معها.

أوضحت النائبة أن المبادرة تشتمل على مسابقة كبرى في الأعمال الأدبية وأخرى في الأعمال الفنية كما تشتمل على مسابقة في إطلاق صفحة الكترونية تتناول نفس القضية ويتم التحكيم في الإدارات التعليمية والتصفيات بالمديرية كما يتم تكريم الفائزين بجوائز قيمة في حفل يليق بالمشاركين جميعًا.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، الآثار السلبية العديدة التي تسببها الزيادة السكانية في مصر، على المواطن وتؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

أكد التقرير أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى، موضحا الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية في تنظيم الزيادة السكانية ، وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار.