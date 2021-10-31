الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

وزير التموين: جائحة كورونا أثرت على أسعار السلع الأساسية فى العالم

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على أسعار السلع الأساسية فى العالم كله، موضحًا أنه منذ منتصف عام 2020 بدأ الطلب يزداد على السلع في ظل نقص المعروض منها نتيجة توقف عجلة الإنتاج، ما أدى إلى زيادة كبيرة وسريعة فى أسعار تلك السلع.

وقال المصيلحى، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، إن الزيادة في الأسعار بدأت بالسكر وبمعدلات متسارعة، إضافة إلى زيادة أسعار القمح عالميًا، موضحًا أن سعر طن القمح بموازنة العام الجارى كان مقدرًا بنحو 250 دولارًا للطن، وأصبح اليوم بسعر 330 دولارًا، كما ارتفعت أسعار الزيت عالميًا، حيث بلغ سعر آخر شحنة زيت طعام استوردتها الوزارة نحو 1430 دولارًا للطن الواحد.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن روسيا هى أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم، واضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى وضع كوتة لتصدير القمح كما فرضت عليه رسوم، مشيرًا أيضًا إلى ارتفاع أسعار البترول من 65 دولارًا للبرميل إلى 85 دولارًا، قائلًا: "هذا الأمر لا يجعل أحدًا سعيدًا".

مجلس النواب وزير التموين السلع الأساسية فيروس كورونا زيت طعام

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