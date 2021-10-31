الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون فى كل المجالات

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
واستعرض الجانبان، اليوم الأحد، على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.
وناقشا الجهود المشتركة في مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة بما يعزز من التنمية المستدامة دولياً، واستعرض الجانبان مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين ستسهمان في حماية كوكب الأرض وتحقيق المستهدفات الدولية في هذا الشأن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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