مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقى خلال شهر نوفمبر

قال السفير دكتور محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أن مصر ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي بدايةً من 1 نوفمبر 2021، وهي المرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة المجلس خلال عضويتها الحالية به، مبرزا ما يمثله ذلك من خطوة جديدة على صعيد تعزيز دور مصر في مجال العمل الإفريقي المشترك.

وأكد المندوب الدائم المصري أن الرئاسة المصرية المُرتقبة للمجلس تستهدف تعزيز دور المجلس في قضايا السلم والأمن ذات الأولوية المتقدمة على الساحة الإفريقية، إذ يتضمن برنامج العمل المقرر لشهر نوفمبر عددا من القضايا الموضوعية، فضلا عن أوضاع السلم والأمن في الدول الإفريقية وكيفية دعم الاستقرار بها، إلى جانب الدفع بتقوية دور آليات الاتحاد الإفريقي وبنية السلم والأمن في معالجة تلك القضايا.

وأضاف أن الرئاسة المصرية تأتي في وقت تزداد فيه التحديات الأمنية التي تواجهها القارة وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والتوترات العرقية والأزمات السياسية الداخلية وتبعات تغير المُناخ والكوارث الطبيعية.