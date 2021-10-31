قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء المركز القومى للترجمة برئاسة وزيرة الثقافة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 506 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء المركز القومي للترجمة برئاسة وزيرة الثقافة وعضوية وزراء الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس اتحاد الناشرين ومدير المركز.
كما يضم تشكيل مجلس أمناء المركز الشخصيات العامة: الدكتور جابر عصفور والدكتور محمد العناني والأستاذ محمد سلماوي والدكتورة هدى وصفي والسفيرة مشيرة خطاب والأستاذ عصام السيد والدكتور هنري داود العويس والكاتبة ميسون بنت صقر القاسمي.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية.