الأربعاء.. طرح «كابتن الزعتري» بدور العرض السينمائي في مصر

قررت الشركة المنتجة لفيلم "كابتن الزعتري"، طرح الفيلم بدور العرض المصرية يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 نوفمبر.

يشارك "كابتن الزعتري" ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ32، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 6 نوفمبر المقبل، كما يشارك الفيلم في مهرجان "أجيال" خلال الفترة من 7 - 13 نوفمبر.

وأهدى المخرج والمنتج المصري علي العربي، جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي طويل عن فيلمه "كابتن الزعتري" في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، لكل اللاجئين في العالم، ووقف إلى جانبه أبطال الفيلم وفريق العمل على المسرح في فرحة وترحيب من الحضور، ليعبروا عن سعادتهم بتلك اللحظة الاستثنائية التي أعطتهم الفرصة للهروب من الواقع.

"الصراحة أنا مبسوط كتير إني موجود هون ومش في المخيم، وبتمنى لكل اللاجئين يطلعوا بره العالم ويكونوا موجودين مثل أي إنسان عادي"، يقول محمود بينما عبر صديقه فوزي عن الاحتفاء والحب الذي لاقاه منذ وصوله بقوله " فعلاً مصر أم الدنيا " . لم تكن السعادة في هذه اللحظة مجرد احتفال طاقم عمل فيلم يكسب الجوائز ولكنها انتصار لحلم رغم كل الصعاب التي وجهها يتحقق عن صديقان جمعهم شغفهم و اصرارهم على أن لا تسلب منهم أحلامهم ، عن قضية عربية بمنظور إنساني يمكن لأي شخص أن يتعلق بها ويرى نفسه من خلالها.

يعد هذا أول فيلم وثائقي طويل لعلي العربي مخرج ومنتج الفيلم الذي أمضى 8 سنوات في العمل على فيلم كباتن الزعتري في مخيم الزعتري ، الأردن. مع المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء ومايكل هنريكس والمنتجون الاستشاريون مارك لطفي و دانيال ج شالفين. Dog Woof هي الموزع الدولي للفيلم بينما تتولى شركة Film Clinic Indie Distribution توزيع الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كباتن الزعتري أفضل صديقين محمود و فوزي يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن ولديهما حلم لا يموت في أن يصبحا لاعبي كرة قدم محترفين بينما يواجهان الواقع الصعب في حياتهم. على الرغم من كونهم محبوسين في مساحة لا توجد بها مرافق أو فرصة للتدريب ، إلا أنهم يظلون متفائلين ويمارسون الرياضة يومًا بعد يوم. عندما تزور أكاديمية رياضية مشهورة عالميًا ، تتاح لكليهما فرصة لتحقيق هذا الحلم!

بدأ علي العربي كمخرج ومنتج وثائقي في دريم تي في (مصر). واصل إنتاج أفلام وثائقية لـ ZDF و Stern TV Germany و National Geographic في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في عام 2015 ، أسس العربي شركة Ambient Light ، وهي شركة إنتاج مقرها القاهرة حيث يركز على العديد من الموضوعات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل نزوح اللاجئين وحقوق المرأة والطفل حاليًا يعمل العربي في العديد من المشاريع الإقليمية والدولية ، بما في ذلك إنتاج مشترك للفيلم الطويل أسطورة زينب ونوح للمخرج يسري نصرالله.