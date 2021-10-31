«التضامن»: دعم تكافل وكرامة يبلغ 500 جنيه ولا يمنح للعاطلين

أكدت وزارة التضامن أن حملة "بالوعي مصر بتتغير" تستمر حتى 24 نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن تم إطلاقها 10 أكتوبر الماضي ببني سويف، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

أضافت الوزارة أن المبادرة تستهدف تنمية قرى المبادرة الرئاسية "تطوير الريف المصري"، فى محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج كمرحلة أولى، حيث تستهدف التوعية بأربع قضايا ذات أولوية تنموية، هى الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة.

وأشارت إلى أن الحملة تنفذ بالشراكة مع احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، على أرض مراكز الشباب في كل قرية ومن خلال 4 منافذ يقدم كل منها خدمات الوزارة في تلك الموضوعات، إضافة إلى عيادات متنقلة لأمراض النساء والأطفال والعظام والعيون، وعرض مسرحى تثقيفي تقدمه سيدات وأبناء جمعية "تواصل" بمصر القديمة بالقاهرة.

وأوضحت أن نيفين القباج وزيرة التضامن قامت بتفقد محافظة المنيا؛ لمتابعة تنفيذ المبادرة وخلال الزيارة تجمع عدد كبير من سيدات قرى مركز العدوة، وبادرت الوزيرة بأسئلة حول مشكلاتهن مع دعم تكافل وزواج البنات وتنظيم الأسرة والحضانات والمشروعات التى تقدمها الوزارة وسألت السيدات: "هوّ اللي هياخذ مشروع من الوزارة هتوقفوا له "فيزا تكافل"؟

وردت الوزيرة قائلة: تكافل وكرامة ليس للمتعطلين، بل بالعكس نحن نشجع الأسرة على العمل، واستحقاق الشخص لدعم تكافل وكرامة الذى يبلغ نحو 500 جنيه، يتوقف على مستوى دخل الأسرة، والشخص الذى لا يستحق هذا الدعم هو من لديه دخل يساوى 3 مرات مقدار دعم تكافل وكرامة، لكن إذا كان دخله أقل من ذلك أو حصل على مشروع صغير ولا زال في بداية الطريق، فالوزارة تكمل معه الدعم حتى "يقف على قدميه"، أى يبدأ المشروع يدر دخلًا أكبر من هذا المقدار.