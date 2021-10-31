الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمينة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ: التزامات اتفاق باريس ظلت غير مستوفاة لفترة طويلة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا اسبينوزا، اليوم الأحد، إن الالتزامات التي تم وضعها في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 ظلت غير مستوفاة لفترة طويلة للغاية، مؤكدة أن النجاح مازال ممكنا لتحقيق أهداف مؤتمر تغير المناخ.

وأضافت اسبينوزا - في خطابها خلال مراسم افتتاح الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر تغير المناخ (كوب 26) في جلاسكو - "كل يوم يمضي دون القدرة على تنفيذ اتفاق باريس بشكل كامل هو يوم ضائع، وتراكمها يحمل تداعيات حقيقية للناس في كل أنحاء العالم، خاصة الأكثر ضعفا منهم".

وحثت اسبينوزا - حسب ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية - الأطراف المشاركة في القمة باتخاذ تحركات فعلية، مشددة على أن "النجاح ممكن"، داعية إلى التحلي بالمزيد من الطموح ومشاركة كل الدول في خطوات مواجهة تغير المناخ والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية تغير المناخ.

ودعت اسبينوزا أيضا إلى دعم الدول النامية، مشيرة إلى أنه دون هذا الدعم "لن نكون قادرين على تحقيق التحولات اللازمة لخفض متوسط درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية".

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عدو الفساد

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