عطية: إعلان أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد يتواكب مع رؤية 2030

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فعاليات مؤتمر يوم المدن العالمي «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية» المقام بمدينة الأقصر على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، بحضور ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرية التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بجانب الوزراء والمحافظين، وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية والسفراء، بالإضافة إلى عمداء المدن من كل أنحاء العالم.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وهو ما تواكب مع الاستراتيجية الوطنية «رؤية مصر 2030» بإطلاق سلسلة من مشروعات التطوير والتجميل لإعادة المكانة التي تليق بها كمشتى عالمي على خريطة السياحة الدولية، وهو الذى تم تنفيذ المرحلة الأولى منه على أرض الواقع بتطوير واجهة المدينة التي شملت منتزه درة النيل، وميدان المحطة والسوق السياحى القديم.

وأشار إلى أنه بالتوازى تم البدء في المرحلة الثانية لتطوير كورنيش النيل القديم والجديد، وأيضًا باقى مدن المحافظة، علاوة على إعادة رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية عقب الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية، فضلًا عن خلق محاور طولية وعرضية جديدة تسهم في القضاء على أي اختناقات مرورية وتحويل حركة النقل الثقيل خارج المدينة منها مشروعات الطريق الإقليمي الشرقي والطريق البديل للسادات، والمحور الدائري لربط جنوب شرق المدينة بالطريق الصحراوي الغربي يتضمن 4 كباري علوية، وأخيرًا إنشاء كوبري السيل العلوي للسيارات.

وكشف محافظ أسوان عن أنه بالتوازي جارٍ تنفيذ أكبر مشروع لتحديث سيارات السيرفيس والنقل الجماعي من خلال إحلال وتجديد سيارات الربع نقل بسيارات الميكروباص الحديث بأكثر من ألف سيارة لتفريغ مدن المحافظة من هذه السيارات.

الدكتور مصطفى مدبولي

وأشار إلى أن كل ذلك يتواكب مع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستهدفت 3 مراكز هي إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالي 709 مشاريع وباستثمارات 14 مليارًا و69 مليون جنيه داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 نجعًا وتابعًا وعزبة، ويستفاد منها نحو 70% من سكان المحافظة.