الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عطية: إعلان أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد يتواكب مع رؤية 2030

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فعاليات مؤتمر يوم المدن العالمي «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية» المقام بمدينة الأقصر على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، بحضور ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرية التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بجانب الوزراء والمحافظين، وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية والسفراء، بالإضافة إلى عمداء المدن من كل أنحاء العالم.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وهو ما تواكب مع الاستراتيجية الوطنية «رؤية مصر 2030» بإطلاق سلسلة من مشروعات التطوير والتجميل لإعادة المكانة التي تليق بها كمشتى عالمي على خريطة السياحة الدولية، وهو الذى تم تنفيذ المرحلة الأولى منه على أرض الواقع بتطوير واجهة المدينة التي شملت منتزه درة النيل، وميدان المحطة والسوق السياحى القديم.

IMG-20211031-WA0030

وأشار إلى أنه بالتوازى تم البدء في المرحلة الثانية لتطوير كورنيش النيل القديم والجديد، وأيضًا باقى مدن المحافظة، علاوة على إعادة رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية عقب الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية، فضلًا عن خلق محاور طولية وعرضية جديدة تسهم في القضاء على أي اختناقات مرورية وتحويل حركة النقل الثقيل خارج المدينة منها مشروعات الطريق الإقليمي الشرقي والطريق البديل للسادات، والمحور الدائري لربط جنوب شرق المدينة بالطريق الصحراوي الغربي يتضمن 4 كباري علوية، وأخيرًا إنشاء كوبري السيل العلوي للسيارات.

وكشف محافظ أسوان عن أنه بالتوازي جارٍ تنفيذ أكبر مشروع لتحديث سيارات السيرفيس والنقل الجماعي من خلال إحلال وتجديد سيارات الربع نقل بسيارات الميكروباص الحديث بأكثر من ألف سيارة لتفريغ مدن المحافظة من هذه السيارات.

IMG-20211031-WA0032
 الدكتور مصطفى مدبولي

وأشار إلى أن كل ذلك يتواكب مع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستهدفت 3 مراكز هي إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالي 709 مشاريع وباستثمارات 14 مليارًا و69 مليون جنيه داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 نجعًا وتابعًا وعزبة، ويستفاد منها نحو 70% من سكان المحافظة.

الامم المتحدة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات النيل محافظ أسوان رؤية مصر 2030 المدن العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

أعلن عنه «طارق شوقي».. ماهو «QR الكتب المدرسية»؟

وائل جسار لـ«الدستور»: مهرجان الموسيقى العربية الأقرب إلى قلبى

حريق هائل في عقار مملوك لـ يوسف بطرس غالي بالمنيل

«التضامن»: دعم تكافل وكرامة يبلغ 500 جنيه ولا يمنح للعاطلين

«السياحة»: دورة تدريبية للعاملين بقصر محمد على بالمنيل

الإمارات تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فى أقرب وقت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن تقديم قرار بتشكيل لجنة للتحقيق فى قضية صفقة الغواصات الألمانية

الخارجية الفلسطينية: رئيس وزراء إسرائيل يتحدى المجتمع الدولي بمعاداته للسلام

"معلومات إسرائيلية".. ماذا وراء فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران؟