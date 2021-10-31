الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تقديم قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية صفقة الغواصات الألمانية

بيني جانتس
بيني جانتس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الأحد، إنه تقدم بقرار لتشكيل لجنة للتحقيق في صفقة غواصات مع ألمانيا اتهم فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بالفساد.

وأضاف جانتس- في تغريدة: إنه كما وعد، قدم قرارا إلى أمانة الحكومة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في شراء الغواصات والسفن، مشددا على أن هذه قضية وطنية تتعلق بالحفاظ على أمن إسرائيل وليست مسألة شخصية مع نتنياهو.

وهناك شبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في الحصول على عمولات ضخمة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة ألمانية بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار.

ويُحاكم نتنياهو الآن في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ورحب وزير الخارجية ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد (يش عتيد) بقرار جانتس، مشيرًا إلى أن قضية الغواصات الألمانية هي أخطر قضية فساد تمس الأمن الإسرائيلي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تقديم قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية صفقة الغواصات الألمانية

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