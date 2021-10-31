الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق في محول كهرباء بقرية أبوسمبل بأسوان (صور)

حريق محول كهرباء
حريق محول كهرباء

شهدت قرية أبوسمبل التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، نشوب حريق فى إحدى محولات الكهرباء، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإطفاء التي قامت بالسيطرة على الوضع.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا من الحماية المدنية بأسوان يفيد باشتعال النيران في محول كهرباء 57 بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة، ودفعت قوات الحماية المدنية سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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حريق محول كهرباء 

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر تحرياتها لمعرفة الأسباب وراء الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

 - نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

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حريق محول كهرباء 

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يؤثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أسوان حريق خسائر الحماية المدنية سيارات الكهرباء سيارات الإطفاء النيران ابو سمبل اشتعال النيران

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