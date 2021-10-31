الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إفريقيا: 5.9% من سكان القارة تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

تطعيم كورونا إفريقيا
تطعيم كورونا إفريقيا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الإفريقي، ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الإفريقية بلقاح كورونا إلى 5.9%، حيث بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 8.5%.

وأوضحت المراكز الإفريقية - في بيانٍ اليوم الأحد - أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 8 ملايين و500 ألف إصابة، بينما بلغ الوفيات 218 ألفًا و500 وفاة، فضلًا عن تعافي 7 ملايين و900 ألف شخص.

وأوصت الدول الأعضاء، بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، ورصد الوفيات السريعة، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

وتدعم المراكز الإفريقية، كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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عدو الفساد

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