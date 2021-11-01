إدارة الخصوص تكرم الطالبة «رودينا» بشهادة تقدير وشنطة مدرسية

استقبلت إدارة الخصوص التعليمية في القليوبية منذ قليل، الطالبة رودينا محسن طفلة أزمة السكر التي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وتدخلت وزارة التربية والتعليم لحل مشكلتها.

والتقى أحمد حشيش مدير إدارة الخصوص الطالبة وكرمها بشهادة تقدير، ووعد في بيان صحفي له بمتابعتها دراسيا واستلام شنطتها الدراسية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم لكل طفل يتيم ولم تكن تعلم بها.

وقال خلال بيانه أن أي طفل يتعرض للتنمر يجب على ولي أمره إبلاغ وزارة التربية والتعليم أو تقديم شكوى رسمية في الإدارة التعليمية.

وأضاف أنه من حق كل طالب مريض سكر كارت صحي حتى يتمكن أهله من الدخول له بمدرسته.