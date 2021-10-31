قوافل المتابعة بـ«تعليم الإسكندرية» تتفقد 55 مدرسة بإدارة المنتزه

واصلت قوافل المتابعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، جولاتها التفقدية بمدارس المحافظة للوقوف على مدى سير وانتظام العملية التعليمية.

وقال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن القوافل تهدف لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس وكذلك نقل الخبرات للمعلمين عن طريق موجهي المواد الدراسية والأنشطة التربوية، ومتابعة مدى الانضباط المالي والإداري للمعلمين والعاملين ومتابعة سجلات حضور وغياب الطلاب بشكل يومي مع التشديد على الجميع بحضور طابور الصباح، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرَّتها وزارة الصحة والسكان حفاظًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية.

قوافل المتابعة بـ«تعليم الإسكندرية

- متابعة 55 مدرسة في إدارة المنتزه التعليمية

ومن جهتها قادت نادية فتحي وكيل المديرية، قافلة المتابعة التي تجوب مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الثماني وفق أجندة عمل وبرنامج زمني محدد لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية وشملت المتابعات 55 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بإدارة المنتزه التعليمية، وتم عقد اجتماع بالقافلة عقب انتهاء جولات التفقد مع شريف فتحي مدير عام الإدارة ومسؤولي المراحل التعليمية بإدارة المنتزه لمناقشة تقارير المتابعة من حيث انضباط العاملين ماليًّـا وإداريًّـا ومدى الالتزام بجداول الحصص والإشراف اليومي ومستوى نظافة أفنية المدارس ودورات المياة والفصول والالتزام بتدريس الموضوعات المقررة لكل شهر وفق الخريطة الزمنية لكل منهج دراسي .

وبناءً على تعليمات مدير المديرية يركز مديرو المدارس والمعلمون على استثمار الإذاعة المدرسية في التوعية المستمرة للطلاب بأهمية النظافة العامة ومخاطر الفيروسات وكيفية الوقاية من الأمراض والتغذية السليمة.

قوافل المتابعة بـ«تعليم الإسكندرية

وتابعت غرفة عمليات المديرية بقيادة مدير المديرية ووكيل المديرية وعضوية إدارة الأمن وإدارة العلاقات العامة ومكتب مدير المديرية التقارير الخاصة بالمتابعة والواردة من قافلة المتابعة و مديري عموم الإدارات التعليمية، والخاصة بالزيارات الميدانية والجولات التفقدية لانتظام العملية التعليمية بمدارس الثغر، وقال سعد أن المتابعات شملت 55 مدرسة بإدارة المنتزه.