رئيسة الدورة السابقة بقمة المناخ تعرب عن سعادتها بعقد المؤتمر بعد تأجيله عاما بسبب كورونا

أعربت رئيسة الدورة السابقة من مؤتمر تغير المناخ كارولينا شميدت، اليوم الأحد، عن سعادتها بالمشاركين في القمة بعد تأجيل الدورة السادسة والعشرين عاما كاملا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأشادت شميدت، خلال كلمتها في مراسم افتتاح الدورة السادسة والعشرين من قمة المناخ (كوب 26) في جلاسكو، بالعمل الذي أنجزته دولة تشيلي رئيسة الدورة السابقة، مشيرة إلى أن تشيلي وأمريكا اللاتينية ككل أحرزتا تقدما كبيرا بينما تراجعت العديد من دول العالم فيما يخص المناخ.

وأكدت شميدت -حسب ما نقلت شبكة "بي بي سي" على موقعها الإلكتروني- أن رئاسة تشيلي لمؤتمر تغير المناخ حافظت على الزخم حتى في أصعب الأوقات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفة: "لقد كان شرف عظيم".