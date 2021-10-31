استمرار تفشى كورونا عالميًا رغم الإجراءات الوقائية لاحتواء الجائحة

استمر فيروس كورونا المستجد في التفشي بشكل واسع في مختلف بلدان العالم مع تسجيل إصابات ووفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، واستمرار الدول في اتخاذ إجراءات وقائية في محاولة لاحتواء الجائحة.

ففي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفًا و830 إصابة جديدة و446 وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34 مليونًا و273 ألفًا و300 شخص، فيما يبلغ إجمالي الوفيات 458 ألفًا و186 شخصًا، وذلك وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إنديا».

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 733 إصابة جديدة و11 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و273 ألفًا و78 شخصًا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفًا و449 وفاة.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفًا و887 إصابة جديدة و33 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و597 ألفا و550 حالة والوفيات إلى 95 ألفًا و729 حالة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 4 ملايين و475 ألفا و500 على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8859 إصابة جديدة و47 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و912 ألفًا و24 حالة، والوفيات 19 ألفًا و205 حالات، بينما بلغ إجمالي المتعافيين مليونًا و792 ألفًا و128 على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2863 إصابة جديدة و46 وفاة؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 601 ألف و62 حالة، وإجمالي الوفيات 23 ألفًا و918 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفا و430 إصابة جديدة و336 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 67 ألفًا و729 شخصًا، بينما بلغ إجمالي الإصابات 2 مليون و922 ألفًا و302 إصابة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، وأوضحت أنه من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل حالات إصابة لـ1108 أطفال و178 عاملا في القطاع الصحي، بينما تم نقل 5663 شخصًا للمستشفيات، فيما تعافى أيضا 5269 شخصًا.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1526 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 939 ألفًا و217 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 751 إصابة في العاصمة أولان باتور وحدها، وذلك وفقًا لوكالة أنباء «آكي برس» القيرغيزية، وأوضحت أنه تم تسجيل 12 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 1661 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 359 ألفا و396 حالة منذ بداية الوباء.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2061 إصابة جديدة و19 وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات 364 ألفًا و700 حالة والوفيات 2849 حالة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3382 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 719 ألفا و247 إصابة، كما سجلت 42 وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 10 آلاف و45 وفاة.

وفي الصين، أوضحت لجنة الصحة الوطنية أنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة محلية؛ ليبلغ الإجمالي 97 ألفًا و128 حالة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء عند 4636 شخصًا.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل صفر إصابات جديدة ووفيات بفيروس كورونا، ليستقر إجمالي الإصابات عند 16 ألفا و412 والوفيات عند 847 حالة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 89 إصابة جديدة وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 211 ألفًا و887 حالة، والوفيات 2895 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 203 آلاف و207 متعافين على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 95 إصابة جديدة و7 وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 118 ألفا و522 حالة، والوفيات 2788 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 114 ألفا و727 متعافيًا على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3478 إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و805 آلاف و765 شخصا، كما تم تسجيل 325 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 288 ألفا و276 حالة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و787 ألفا و3066 إصابة، كما سجلت 128 وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 43 ألفا و172 وفاة، وفقًا لصحيفة فلبين ستار الفلبينية.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 5057 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و762 ألفًا و902 حالة، فيما تم تسجيل 8 وفيات ليبلغ إجمالي إلى 30 ألفًا و753 حالة.

وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 472 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 513 ألفا و584 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و925 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3231 إصابة جديدة و21 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 408 آلاف و715 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 5873 حالة.

وفي أستراليا، أعلنت السلطات الصحية أنها سجلت 1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 170 ألفًا و562 حالة، فيما تم تسجيل 13 وفاة ما رفع الإجمالي إلى 1735 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت وزارة الصحة الأفغانية 40 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 156 ألفا و250 حالة، فيما تم تسجيل 8 وفيات؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7280 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1663 إصابة جديدة ووفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 335 ألفا و854 حالة والوفيات إلى 4739 وفاة.

وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3319 إصابة جديدة؛ ليبلغ الإجمالي 470 ألفا و348 حالة، وسجلت البلاد 22 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي منذ بدء تفشي الوباء إلى 9220 حالة.