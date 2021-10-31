«الصحفيين» تعلن موعد لجنة القيد تحت التمرين للأعضاء الجدد

قررت لجنة القيد برئاسة خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين تحديد أيام ١٣،١٤،١٦ نوفمبر لانعقاد لجنة القيد تحت التمرين.

وفي سياق آخر، أكد الكاتب الصحفي محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس نادى الصحفيين، إنه سعيد بالثقة الغالية من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بعد إعلان فوزه في انتخابات نادي الصحفيين التي تم إجراؤها اليوم، لافتًا إلى أنه سيواصل مسيرة العطاء داخل النادى الذى يتم إعادة تطويره.

وأضاف شبانة، في تصريحات عقب إعلان النتيجة، أن المجلس الحالى يمتاز بالتفاهم الشديد ويعمل للصالح العام، وأن تطوير النادى حتى الآن تزيد تكلفته على ١٣ مليون جنيه، وقدمت الدولة كل الدعم للصحفيين وناديهم من خلال وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع التى تقوم بتنفيذ التطوير.

وأكد أنه كلما يقترب الانتهاء من التطوير تظهر مشكلات بالبنية التحتية للنادى، حتى تقرر تغييرها بالكامل مع توفير الدعم الكامل لذلك، مؤكدًا أن كل الأعضاء لديهم رغبة كبيرة فى العمل وتقديم كل مجهوداتهم لصالح أعضاء الجمعية العمومية وذلك بعد افتتاحه قريبًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات تجديد مجلس إدارة نادي الصحفيين النهري، عن نتيجة الانتخابات التي جرت اليوم السبت.

حيث أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد الجندى، عن فوز محمد شبانة برئاسة النادي بالتزكية، بنسبة ٩٦٪؜ من أعداد مَن يحق لهم حضور الانتخابات، وفاز بمنصب نائب الرئيس أحمد ثروت، وأمين الصندوق محمد نجم والأعضاء فوق السن إيهاب شام وخالد جمال وشيماء نبيل وتحت السن أحمد شهاب العلكي، ويتبقى 3 مقاعد سيتم إجراء انتخابات تكميلية عليها خلال 2022.