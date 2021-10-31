«ألوك شارما»: ظاهرة تغير المناخ لم تأخذ عطلة خلال جائحة كورونا

حذر رئيس مؤتمر قمة تغير المناخ في دورته السادسة والعشرين، "ألوك شارما"، اليوم، من أنه "خلال جائحة فيروس كورونا المستجد لم تأخذ ظاهرة تغير المناخ عطلة".

وقال "شارما"، خلال مراسم افتتاح قمة تغير المناخ المنعقدة في جلاسكو باسكتلندا -حسب ما نقله موقع "بي بي سي" البريطاني- إن الأمم المتحدة أصدرت مؤخرًا تقريرًا يشير إلى أن الخمسة أعوام الماضية هي الأكثر حرارة على كوكب الأرض منذ بداية مراقبة وتسجيل المناخ في 1850.

وأضاف، أن هذا التقرير ينبغي أن يكون "دعوة لنا جميعًا للاستيقاظ، خاصة أنه أوضح أن الأنوار الحمراء تضيء على لوحة مراقبة المناخ".

وأوضح "شارما"، أن "التقرير أكد أن النشاط البشري كان - بلا شك - سبب الاحتباس الحراري، وأن فرصة الحفاظ على الاحتباس الحراري مقيدًا تحت 1.5 درجة مئوية تتلاشى".