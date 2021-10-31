حبس المتهمين فى مشاجرة طلبة «حقوق الإسكندرية»

قرر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس طالبين وعاطل وعامل، أحدهما مصاب بالمستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالمشاجرة التي وقعت أمام كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وحيازة أسلحة بيضاء وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة بمعرفة المختصين.

مشاجرة طلبة حقوق الإسكندرية

وكانت قد وقعت مشاجرة بين طالبين من كليتي الحقوق والآداب مساء أمس، أمام بوابة كلية الحقوق، وأوضح الدكتور أمين مصطفى، القائم بعمل عميد كلية الحقوق، أن مشادة كلامية حدثت خارج نطاق الحرم الجامعي في أحد المطاعم أمام الكلية بين طالبين من كليتى الحقوق والآداب، وتطورت إلى مشاجرة أمام باب الحقوق تبادل على إثرها الطالبان التعدى على الآخر.

- تفاصيل الواقعة

أدت المشاجرة إلى إصابة طالب الآداب بسجحات وجرح قطعى أسفل الذقن، وتم حضور قوة من قسم شرطة باب شرق، التي تمكنت بدورها من ضبط طالب الحقوق واصطحابه ومن معه من المشاركين في المشاجرة إلى قسم الشرطة لاتخاذ اللازم، وتم نقل طالب كلية الآداب إلى المستشفى الرئيسي الجامعي (الميري)، وتم تحرير محضر عن الواقعة بقسم شرطة باب شرقي وعرض طالب كلية الحقوق علي النيابة للتحقيق في الواقعة، وأضاف عميد الكلية أن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة أصدر تعليماته بالتحقيق في الواقعة لاتخاذ اللازم تأديبيا نحو الطلاب.

وكان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشادة كلامية نشبت خارج نطاق الحرم الجامعي، أمام أحد محال تناول الأطعمة السريعة بين طالب بالفرقة الأولى، كلية الحقوق، "طرف أول"، وطالب بكلية الآداب، وشقيقه، وشخص ثالث مجهول "طرف ثانٍ"، على إثرها تجددت المشادة أمام بوابة الكلية المُطلة على شارع "سوتر" من الخارج، وتطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها طالب كلية الحقوق، بالاعتداء على طالب كلية الآداب، مستخدمًا آلة حادة "كتر" ما أدى إلى إصابته، فحاول الهرب إلى داخل كلية الحقوق من خلال الباب الفرعي.

- نتائج التحقيقات

توصلت التحقيقات إلى أنه وأثناء ذلك قام الأمن الإداري بغلق البوابة، مع تواجد عدد كبير من الأفراد في الشارع، خشية دخول أطراف الواقعة إلى الكلية، وعدم امتداد المشاجرة إلى داخل الحرم الجامعي، وعقب ذلك قام طالب كلية الآداب "المتهم الثاني"، ومن معه بالتعدي على طالب كلية الحقوق "المتهم الأول"، بالأيدي، وبكرسي خشبي، ونتج عن ذلك إصابته بسحجات في أماكن متفرقة من الجسم.

وبإبلاغ قسم شرطة باب شرقي، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طالب كلية الحقوق "المتهم الأول" واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، عقب تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا فيديو للمشاجرة التي نشبت بين عدد من الطلاب، وأظهر عملية "كر وفر" أمام بوابة الدخول والخروج من كلية الحقوق، وسط محاولات البعض للسيطرة عليهم، وتدخل الأمن الإداري الخاص بكلية الحقوق للسيطرة عليهم.