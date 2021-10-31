الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية الصين: قضية تايوان هي الأكثر حساسية بيننا وبين أمريكا

وزير خارجية الصين
وزير خارجية الصين وانج يي

قال وزير خارجية الصين وانج يي، اليوم الأحد، إن “قضية تايوان هي الأكثر حساسية بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية”. 

وكان قد أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي اليوم الأحد، بأن واشنطن تعارض الإجراءات التي اتخذتها بكين وتسببت في تصعيد التوتر عبر مضيق تايوان، وذلك قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية .

وقال المسؤول، إنه خلال اجتماع استمر ساعة مع وانغ على هامش قمة لزعماء مجموعة العشرين، إن بلينكن أوضح أن واشنطن تعارض أي تغيير أحادي من جانب بكين للوضع الراهن.

وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة تريد إدارة المنافسة الشديدة بين أكبر اقتصادين في العالم بشكل مسؤول، مضيفا أن الجانبين أقرا بأن فتح خطوط الاتصال أمر بالغ الأهمية.

ويعتبر هذا التحذير الأخير تتويجا للمساجلات الدبلوماسية التي شهدتها الصين والولايات المتحدة على خلفية الأزمة التي تشهدها جزيرة تايوان، حيث حذرت بكين واشنطن من التدخل فيما اعتبرته شأنا داخلية قائلة إن الصين موحدة وأن تايوان جزءا لا يتجزء من الصين .

كما حذرت الولايات المتحدة من اللعب بالنار في هذه المسألة، قائلة أن تايوان خط أحمر وأن من يعلب بالنار سوف يكتوي بها، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء الماضي، والتي دعا من خلالها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم مشاركة «قوية» لتايوان في المنظومة الخاصة بالمنظمة.

لكن الولايات المتحدة تجاهلت التحذير الصيني، جددت تعهدها للدفاع عن الجزيرة ضد أي عدوان خارجي، وهو ما لاقى ترحيبا من جانب الرئيسية التايوانية التي أعربت عن ثقتها في أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن بلادها حال تعرضها لأي هجوم .

وعلى الرغم من أن الولايات مثل معظم الدول، لا تربطها علاقات رسمية بتايوان، إلا انها حليفها الأهم والمورد الرئيسي لها بالسلاح.

وشهدت الأسابيع الماضية توترا بين تايوان والصين التي لم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة التي تحظى بحكم ديمقراطي، في حين تصر الصين على تبعيتها لها.

 

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