الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نجاح أول جراحة روبوتية لاستئصال المرارة فى مصر بمستشفى عين شمس التخصصى

جراحة روبوتية لاستئصال
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة

أجرى الدكتور طارق يوسف، مدير مستشفى الدمرداش الجراحي، بنجاح، أول جراحة روبوتية في مصر لاستئصال المرارة. 

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جراحة روبوتية لاستئصال المرارة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والدكتور هشام أنور، نائب مدير المستشفى التخصصي.

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جراحة روبوتية لاستئصال المرارة

وأوضح المتيني أن الجامعة حرصت على إدخال تقنية الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية، نظرًا لأن إدخال هذه الآلية في المنظومة الصحية بمصر يعزز الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء العمليات الجراحية؛ حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذي ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل، مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى.

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جراحة روبوتية لاستئصال المرارة

كما تساعد الجراحة الروبوتية في إجراء عمليات دقيقة ومعقدة قد تكون صعبة أو مستحيلة باستخدام الطرق التقليدية الأخرى.

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جراحة روبوتية لاستئصال المرارة

وبذلك تتميز مستشفيات جامعة عين شمس بتطبيق نظام الجراحة الروبوتية  Robotic Surgery.

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جراحة روبوتية لاستئصال المرارة

وأضاف المتيني أن إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية في مصر يتماشى مع الطفرة التي شهدها القطاع الطبي في السنوات الأخيرة، بما يسهم في تعزيز تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

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جراحة روبوتية لاستئصال المرارة

وأشار إلى أن جامعة عين شمس لم تشرع في إجراء الجراحة الروبوتية على مريض حي إلا بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالعملية، حيث تم تدريب الأطقم الطبية على عدة مراحل بدءًا من virtual training، ثم pure training حتى تم التأكد من دقة كافة الخطوات التي تمر بها الجراحة.

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جراحة روبوتية لاستئصال المرارة

جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة
جراحة روبوتية لاستئصال المرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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