الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اللجنة العسكرية «5 + 5» تبحث كيفية إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

المرتزقة في ليبيا
المرتزقة في ليبيا

بحثت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) التي تعقد اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي في القاهرة، كيفية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جنسيات دول الجوار الليبي المتواجدين في كامل ليبيا على دفعات.

وبدأت لجنة (5+5) الليبية، اجتماعاتها أمس، تحت رعاية المبعوث الأممي، يان كوبيش، وبما يساهم في دعم الحلول السياسية.

ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في القاهرة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، طبقًا لخارطة الطريق الأممية.

وفي سياقٍ متصل، جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، دعمهما لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة بدون تدخل أجنبي وبحكومة منتخبة ديمقراطيًا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، خلال لقائهما في روما على هامش مجموعة العشرين.

ولفتت الخارجية، إلى أن "بلينكن"، توجه بالشكر لقيادة إيطاليا لمجموعة العشرين هذا العام، إضافة إلى استعراضهما الجلسة العامة للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإيطاليا المقرر انعقادها في واشنطن يوم 10 نوفمبر المقبل.

ليبيا الأجانب في ليبيا اللجنة العسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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