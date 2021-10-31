انطلاق المؤتمر السنوي للجمعية الفرنسية «Méditerranées» بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والبروفيسور جاك بوينو Jacques Bouineau رئيس الجمعية الفرنسية Méditerranées، والدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية وأستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس ونائب رئيس الجمعية، فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية الفرنسية Méditerranées، والذى تستضيفه كلية الآداب بجامعة عين شمس في الفترة من ٣١ أكتوبر - ٢ نوفمبر بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشاء الجمعية.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب، الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق، الدكتورة رشا الديدى وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد صافي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب و و الدكتور خالد حمدى مدير الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق بالجامعة ولفيف من أعضاء الجمعية.

يشهد المؤتمر هذا العام مشاركة ثلاثين أستاذاً من جامعات حوض البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مشاركات عن بعد (أونلاين)، ويتناول الجوانب الثقافيه والقانونية للهيمنة - دراسه مقارنة بين الحضارات القديمة والحضارات المعاصرة.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر ثلاث جلسات، تأتى الجلسة الأولى برئاسة الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، نائب رئيس الجمعية، وهي دائرة مستديرة للافتتاح الأكاديمى للمؤتمر، وسوف تشهد مناقشات بين الجيل الجديد والجيل القديم من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى عرض بحث بعنوان "إعادة قراءة لصدام الحضارات" سيقدمه البروفيسور ألكسندر فيالا أستاذ القانون العام بجامعة مونبلييه.

أما الجلسة الثانية برئاسة البروفيسور Jacques Bouineau رئيس الجمعية ستتناول الهيمنة في مجال القانون والعلاقة ما بين القانون والهيمنة، والإمبريالية القانونية وكيفية سيطرة الدول القوية علي العالم.

وستتطرق الجلسة الثالثة لبعض الأفكار الفلسفية حول فكرة الهيمنة في العصور القديمة والجديدة.

جدير بالذكر أن الجمعية الفرنسية Méditerranées أنشأت عام ١٩٩١ في جامعة باريس (ومقرها الحالي في جامعة لاروشيل، وتهتم الجمعية بالدراسة التاريخية والفلسفية لحضارات البحر الأبيض المتوسط وخصوصا الجانب القانوني فيها، وتضم أعضاء من كافة بلدان البحر الأبيض المتوسط، وينعقد المؤتمر سنوياً في بلد من هذه البلدان، وقد انعقد المؤتمر الخاص بها في عام 2003 في مكتبة الإسكندرية باعتبارها رمزاً لحوض البحر الأبيض المتوسط.