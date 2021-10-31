الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تحذر من انتهاك قواعد مكافحة كورونا خلال «الهالوين»

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

أعلن وزير الداخلية الكوري الجنوبي، جيون هاي شيول، اليوم الأحد، أن الحكومة ستتعامل بصرامة مع منتهكي قواعد مكافحة فيروس كورونا خلال الاحتفال بعيد الهلع "الهاليوين"، مضيفًا أنه لن يتم استثناء الأجانب من العقاب.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن الوزير أطلق هذا التحذير خلال اجتماع لهيئة إجراءات مكافحة الكوارث والسلامة المركزية، قائلًا إن احتفالات "الهالوين" تمثل خطورة كبيرة بالنسبة لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وأوضح "جيون"، "الحكومة والحكومات المحلية تقوم بدوريات مشتركة في المناطق التي يزورها عادة الأجانب وعدد من الأشخاص".

وأشار إلى أن السلطات تقوم بعمل حملة لتثبيط المواطنين عن التجمع، مضيفًا: "فيما يتعلق بالأجانب الذين سوف يتم رصدهم وهم ينتهكون قواعد مكافحة الفيروس، نعتزم اتخاذ إجراء صارم ضدهم وفقًا للقوانين المعنية".

وتعتزم كوريا الجنوبية، البدء في "عودة مرحلية" للحياة الطبيعة غد الإثنين، حيث تبدأ بإلغاء حظر التجوال على ساعات عمل المطاعم، والسماح بتجمع عدد يصل إلى 10 أشخاص في منطقة العاصمة و 12 شخصًا في بقية البلاد.

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عدو الفساد

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