«الكهرباء» تنظم دورة حول «نشر مبادىء النزاهة» للعاملين في «جنوب الدلتا»

نظم مركز إعداد القادة التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، دورة لتنمية المهارات الإدارية و القيادية تحت عنوان "نشر مبادىء النزاهة والشفافية " للعاملين في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

ونشرمركز إعداد القادة بيان جاء فيه:"قام المركز برئاسة الدكتور حازم الشورى، رئيس قطاع مركز إعداد القادة بالشركة القابضة لكهرباء مصر‏بتنفيذ دور تنمية مهارات إدارية وقيادية تحت عنوان (نشر مبادىء النزاهة والشفافية) وقدمها المحاسب محمد رضوان، مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب، وتنفيذ الدورة في مقر الشركة بطنطا"

‏وجاء ذلك في إطار جهود الدولة وتضامنًا مع القيادة السياسية للقضاء على الفساد وتأثير تطبيقها الإيجابي على أداء وكفاءة وفاعلية جميع الاعمال داخل الشركة برئاسة المهندس محمد عبدالحكم رئيس مجلس الإدارة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، والمحاسب علاء نصير رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والتدريب.

وكان المهندس محمد عبد الحكم، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أصدر حركة ترقية محدودة، تضمنت ترقية المحاسب خالد مصطفى عبد الجواد لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للمراجعة بقطاع الشئون المالية بديوان عام الشركة.

وذكر بيان للشركة، أن هذه الحركة تأتى فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بالقطاعات المختلفة بالشركة.

وانعقدت الجمعية العمومية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك لمناقشة واعتماد بنود ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن العام المالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

وشارك في أعمال الجمعية المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس محمد عبدالحكم رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وناديه قطرى العضو المتفرغ للشئون المالية والتجارية والتمويل بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع.

واستعرض المهندس محمد عبدالحكم أبرز الأعمال التي تم تنفيذها خلال العام المالى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وهى كما يلى :

-المجال الفنى :

قامت بتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ نحو ٤٢١.٤٠٩ مليون جنيه ، كما حققت الشركة إيرادات بنحو ١١١٨٩.٥٨٩ مليون جنيه مقابل مصروفات بنحو ١٠٩٨٥.٩٣٩ مليون جنيه ليبلغ الفائض المحقق ٢٠٣.٦٥٠ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ .

- المجال التجارى :

تطوير مراكز تهيئة العدادات بالشركة لتصل طاقته الإنتاجية الى ٣٢٠٠ عداد يوميا مما ساهم فى القضاء على قوائم انتظار العدادات بفروع قطاعات التوزيع، وإضافة ١٤ مركز شحن جديد للعدادات مسبقة الشحن، بالإضافة الى مراكز الشحن السابقة، كما تم البدء بتفعيل منظومة الكروت المدعمة بخاصية "NFC" كوسيلة شحن سريعة وميسرة بإستخدام الموبيل لشحن العدادات مسبقة الدفع، وتحصيل فواتير المشتركين من خلال شركات التحصيل الإلكتروني.