الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

‎بمتحفه فى الزمالك.. المدير التنفيذى لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسنى

المدير التنفيذي
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني

‎زار السيد توماس كامبل المدير التنفيذى لمتاحف سان فرانسيسكو  للفنون الجميلة ووفد رفيع المستوى مصاحب له مكون من 25 شخصية من الولايات المتحدة الأمريكية الفنان فاروق حسني في متحفه بالزمالك،  مساء أمس السبت.

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ودارت أجواء الزيارة في إطار فني وثقافي، وأبدى كامبل والوفد المصاحب له إعجابهم الشديد بأعمال الفنان فاروق حسنى المتميزة ، وتجاذب الحضور الحديث عن أعمال "حسني" الفنية وعن الفنون بشكل عام والفن المصرى بشكل خاص وكذلك التعرف علي أنشطة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون وما تقوم به من دعم للشباب الموهوبين. 

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 المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني

وصاحبهم الفنان فاروق حسني في جولة تفقدية، لمشاهدة ما يحتويه متحفه من مقتنيات فنية هامة له ولغيره من كبار الفنانين المصريين والدوليين، ‎حضر اللقاء الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والأديب الكاتب محمد سلماوي، والفنانة نازلي مدكور، والإعلامية چاسمين طه زكي، والدكتورة علية عبدالهادي، والأستاذة داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، والفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون، والسيدة ناهدة الخوري مدير قاعة الزمالك للفن. 

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 المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني

وفى نهاية اللقاء أشاد المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو للفنون والحضور، بحفاوة الاستقبال وسعادتهم البالغة لزيارة الفنان فاروق حسنى ومتحفه، على أن يكون هذا اللقاء بادرة تعاون في المستقبل.

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 المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني

كما أبدى "حسني"، سعادته بزيارة كامبل ومجلس إدارة متاحف سان فرانسيسكو للفنون الجميلة وإشادتهم وإعجابهم بمتحفه وما يحتويه من مقتنيات.

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 المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني

المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني
المدير التنفيذي لمتاحف سان فرانسيسكو يزور فاروق حسني

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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